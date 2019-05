Mark Ronson kuratiert einen einzigartigen Ansatz Musik auf See und für The Beach Club in Bimini

Diplo wird auch im nächsten Jahr im The Beach Club in Bimini ein eigenes Set spielen

Für nur eine Nacht bietet die neue Reisemarke durch einem mit Stars besetzten Scarlet Night Event einen Vorgeschmack auf die einzigartigen Erlebnisse an Bord nach London

Heute kündigt Virgin Voyages eine Reihe von spannenden Updates für seine unwiderstehlichen Segelfahrten im Jahr 2020 an.

Erweiterte Partnerschaft mit Mark Ronson

Mit einem Erbe, das tief in der Musik verwurzelt ist, kündigte Virgin Voyages eine erweiterte Partnerschaft mit dem mit Academy, Grammy und Golden Globe ausgezeichneten Künstler und Produzenten Mark Ronson an. Ronson wird sich dem kreativen Kollektiv des Unternehmens anschließen, einer Gruppe von Weltklasse-Tastemakern, Künstlern und Designern, die mit Virgin Voyages zusammenarbeiten, um epische Sailor-Erlebnisse auf die hohe See zu bringen. In seiner Rolle als "Minister der Musik" des Unternehmens wird Ronson eine Reihe von Pre-Voyage- und On-Board-Playlists für Sailors erstellen und die Vinyl-Plattenauswahl in den RockStar Suites und im Voyage Vinyl- und Musikgeschäft des Schiffes kuratieren. Darüber hinaus wird Ronson mit den Musikteams von Virgin Voyages zusammenarbeiten und den Sound der Marke auf See sowie im The Beach Club in Bimini, Bahamas, definieren einem privaten und luxuriösen Strandclub, der exklusiv für Virgin Voyages Sailors bestimmt ist, während die Scarlet Lady auf der Insel anlegt.

Als Teil des On Deck- Residenzprogramms von Virgin Voyages hat sich Ronson zu vier Auftritten im The Beach Club in Bimini im Jahr 2020 verpflichtet. Ronsons Pool-Performance am 9. Juli kann nur von denen erlebt werden, die den Maya-Sol-Segeltörn am 5. Juli 2020 mit Stopps in Costa Maya, Mexiko und Bimini, Bahamas, buchen.

"Ich freue mich sehr, Teil des kreativen Kollektivs von Virgin Voyages zu sein, das bei der Leitung des Musikbereichs hilft. Sir Richard Branson und die Marke Virgin waren legendäre Impulsgeber in der Musikindustrie und es ist aufregend, sie zu begleiten, da sie den gleichen Geist in die Seefahrt bringen", so Ronson.

"Wir sehen Musik als ein wesentliches Element für einen Urlaub, nicht nur für Partys, sondern auch als Soundtrack zum Lachen, zur Entspannung und vielem mehr", so Tom McAlpin, Präsident und CEO von Virgin Voyages. "Es ist eine Ehre, einen herausragenden Künstler wie Mark Ronson zu haben, der uns hilft, unsere Sailor-Erfahrung zu entwickeln, zusammen mit einer aufregenden Auswahl von DJs, die an unserem On Deck-Residenzprogramm teilnehmen."

Diplo kommt zum On Deck-Residenzprogramm

Virgin Voyages setzt den Ausbau seines On Deck-Residenzprogramms fort und kündigte außerdem an, dass der legendäre DJ und Plattenproduzent Diplo 2020 im Beach Club auftreten wird.

Virgin Voyages wird die Stimmung im The Beach Club sorgfältig anpassen, sodass Sailors die Möglichkeit haben, Momente der Entspannung und Gelassenheit sowie hochenergetischer Spannung zu erleben. Der Morgen im privaten Club beginnt mit Yoga und Meditation, wobei sich die Energie im Laufe des Tages allmählich verstärkt und am Nachmittag ein Aktivitäten-Crescendo erreicht, in dem DJ-geführte Pool- und Floatilla-Partys das Zentrum des Clubs bilden. Der Tag klingt mit einem beruhigenden Feuerritual in die Nacht aus, bei dem Sailors akustische Melodien über einem offenen Lagerfeuer genießen können.

Scarlet Night Eine unvergessliche Party

Die Scarlet Night ist ein weiteres Ereignis, das ein Highlight für Sailors darstellt, da Virgin Voyages Details über eine ihrer charakteristischen Bordpartys enthüllt, die die Sailors auf eine Reise um die Scarlet Lady mitnimmt. Konzipiert, entworfen und produziert von dem preisgekrönten Produzenten von Sleep No More, Queen of the Night und The Donkey Show, Randy Weiner, ist Scarlet Night ein glamouröser Anlass des Staunens und der Mystik, der die Grenzen der Unterhaltung überschreitet. Bahnbrechende Musik wird die Stimmung anheizen, während die Sailors bei dieser unvergleichlichen Erfahrung die Nacht zum Tag machen, wobei Kunstinstallationen und Auftritte auf dem ganzen Schiff im Laufe der Nacht die Erfahrung abrunden. Es wird ebenfalls eine After-Party geben, die von Brooklyn gestaltet wird, dem New Yorker House of Yes, das kürzlich von Time Out zum Zweitbesten gewählt wurde, was man auf der Welt machen kann und für seinen theaterinfizierten Nachtclub bekannt ist, in dem ein fabelhaftes Outfit ein Muss ist und die Gäste das Unerwartete erwarten, inklusive Zirkusspektakel, immersivem Kino, Kabarettvorstellungen und vielem mehr.

Scarlet Night kommt nach London

Die Londoner werden am Dienstag, den 21. Mai, eine Kostprobe der Scarlet Night erleben, da das Ereignis nur für eine Nacht vom Meer an Land kommt. Die Veranstaltung wird die Energie der Scarlet Night mit außergewöhnlicher Musik und Auftritten sowie einem Gastspiel von Mark Ronson zum Leben erwecken. Die besondere Veranstaltung wird von VIPs und Prominenten wie Geri Horner, Holly Branson und anderen besucht.

Ihre Ladyschaft durchkreuzt die Gewässer des Vereinigten Königreichs

Es gibt gute Nachrichten für angehende Reiseberater, die das Unternehmen liebevoll als First Mates bezeichnet die Scarlet Lady, mit glamourös gestalteten Kabinen und über 20+ Restaurants, wird Ende Februar in Dover und Liverpool Halt machen und ihre Türen für First Mates, Medien und VIPs öffnen, indem sie eine Reihe von exklusiven Events veranstaltet, bevor sie den Teich zu ihrem neuen Zuhause in Miami überquert. Die Nachricht wurde von Geri Horner heute auf der Pressekonferenz der Scarlet Night London bekannt gegeben.

Zukünftige Sailors und Reisepartner können Virgin Voyages unter www.virginvoyages.com besser kennenlernen.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist eine globale Lifestyle-Marke, die sich der Schaffung der unwiderstehlichsten Urlaubserlebnisse der Welt verschrieben hat. Virgin Voyages ist in den USA, Großbritannien und Europa tätig und hat derzeit vier Schiffe beim Schiffbaumeister Fincantieri bestellt.

Im Hinblick auf die für 2020 geplante Eröffnungssaison wurde das erste Schiff von Virgin Voyages, die Scarlet Lady, nach dem Vorbild des eleganten Luxus einer modernen Yacht entworfen. Mit Räumen, die von einigen der wichtigsten Namen der zeitgenössischen Innenarchitektur gestaltet wurden, wird die Scarlet Lady erwachsenen Reisenden ab 18 Jahren vorbehalten sein und ihnen ein Refugium auf See bieten.

Eine Dosis "Vitamin See" wird auf natürliche Weise über das gesamte Schiff verabreicht, wobei das Wohlbefinden durch eine Mischung aus hochenergetischen Momenten in Verbindung mit Entspannung und Verjüngung aktiviert wird. Die Scarlet Lady wird auch mit verführerischer Unterhaltung und über 20 erstklassigen lauschigen Speiselokalitäten an Bord aufwarten. Mit Luxus einmal anders oder Rebellious Luxe, wie das Unternehmen es nennt, wird Virgin Voyages seinen Kreuzfahrtgästen mit allen Restaurants, Gruppenfitnesskursen, Softdrinks und vielen weiteren Virgin-Überraschungen, die im Preis inbegriffen sind, einen unglaublichen Mehrwert bieten.

Die Scarlet Lady wird 2020 von Miami aus in die Karibik segeln und mehr als 2770 Gästen und 1160 Crew-Mitgliedern aus aller Welt Platz bieten. Informieren Sie sich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

