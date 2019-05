Die Vielfalt der Steckverbinder ist immens. Sie werden eingesetzt in der weißen Industrie, dem Telekombereich, dem Maschinen- und Steuerungsbau, der Bahn-, Medizin- und Automobiltechnik sowie im Bereich der Elektromobilität. Zudem gibt es seewassergeschützte Ausführungen und vieles mehr, um hier nur einen Teil zu nennen.

Im Bereich der Beleuchtungstechnik entwickelt sich die noch recht neue LED-Technik seit einigen Jahren immer rasanter. Diese Technik reicht mittlerweile in alle aufgezählten Bereiche hinein. Für Konstrukteure und Designer bietet LED-Technik aus unterschiedlichen Gründen eine umfassendere Gestaltungsfreiheit. Betrug der Anteil an Neuinstallationen im Jahr 2010 lediglich 14 Prozent, so ist er im Jahr 2016 auf zirka 60 und aktuell auf über 90 Prozent angestiegen. Waren es zu Beginn überwiegend hochwertige Leuchten ...

