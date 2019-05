Zürich (ots) - Nach dem Volks-Ja zur Firmensteuerreform packt

Finanzminister Ueli Maurer die Reform der Verrechnungssteuer an.

Zuerst versprach er sie auf Anfang Juni. Jetzt heisst es aus guter

Quelle, dass bis «im Juni nichts kommt». Der Hintergrund ist ein

Konflikt zwischen Maurer und der Bankiervereinigung. Dies zeigen

Recherchen der «Handelszeitung».



Maurers Experten und die Vertreter der Kantone haben eine Variante

erarbeitet, welche die Steuer wegen des inländischen Bankgeheimnisses

aus- statt abbaut. Unter anderem sollen die Erträge von ausländischen

Wertpapieren auf privaten Schweizer Bankdepots neu vom Abzug

betroffen sein.



Die Bankiervereinigung kritisiert, diese Variante würde viel

kosten und wirtschaftlich kaum etwas bringen. Sie portiert

stattdessen eine eigene Variante. Diese wiederum wird von den

Kantonal- und Inlandbanken (KIB) kritisiert. Sie sei zwar

wirtschaftlich interessant, aber zu teuer in der Umsetzung und

politisch kaum realisierbar. Sie lobbyieren für eine «keine Reform»,

die nur Obligationen im Inland von der Verrechnungssteuer befreit.



Originaltext: Handelszeitung

