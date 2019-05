NIPPON Platform Co., Ltd. (CEO: Jun Takagi, Tokio, Japan) hat am 8. Mai 2019 in Estland eine Niederlassung namens "NIPPON Platform OÜ" eröffnet. Sie ist die neunte Auslandsniederlassung von NIPPON Platform.

Unter den Mottos "Making Japan into a cashless society" (Japan in eine bargeldlose Gesellschaft verwandeln) und "Revitalizing local societies and rural development with small and medium-sized retailers" (Revitalisierung lokaler Gemeinden und ländliche Entwicklung mithilfe kleiner und mittelständischer Einzelhändler) bietet NIPPON Platform verschiedene bargeldlose Zahlungslösungen.

• Als Bereitstellungsbasis für den EU-Markt

Estland ist das nördlichste der drei baltischen Länder und hat eine Bevölkerung von 1,3 Millionen Menschen. Estland verzeichnet ein rasches Wachstum. Zu den wichtigsten Branchen gehören Produktion und IT. Die Parkgebühr kann per Mobiltelefon bezahlt werden. 95 der Einwohner Estlands nutzen das System, um ihre jährliche Einkommenssteuererklärung einzureichen. Dieser Vorgang dauert nicht länger als 5 Minuten. Estland ist in Bezug auf Digitalisierung eines der fortschrittlichsten Länder der Welt und einer der weltweit führenden Technologiestandorte.

NIPPON Platform wird mit Marken aus dem Bereich Zahlungsverkehr Partnerschaften in der EU eingehen, die Bildung von Partnerschaften mit Marken aus dem Bereich Zahlungsverkehr auf der ganzen Welt vorantreiben und das Auslandsgeschäft nahtlos, flexibel und schnell ausbauen.

Auslandsniederlassungen von NIPPON Platform

Auslandsniederlassungen

(1) Dalian, China

Dalian Huicheng Technology Development co. ltd

(2) Taipei

NIPPON Pay (Taiwan)

(3) Hongkong

NIPPON PAY HONG KONG LIMITED

(4) Singapur

NIPPON Platform Singapore Pte. Ltd.

(5) Kuala Lumpur, Malaysia

NIPPON Platform Malaysia SDN. BHD.

(6) Bangkok, Thailand

NIPPON Platform (Thailand) company limited

(7) Hanoi, Vietnam

NIPPON Platform Vietnam Company

(8) Delhi, Indien

NEXT PAYMENT PLATFORM INDIA PRIVATE LIMITED

(9) Tallinn, Estland

NIPPON Platform OÜ

Eröffnung in Kürze

(10) Indonesien

(11) Myanmar

(12) Kambodscha

(13) Philippinen

(14) Südkorea

• Money 20/20 Europa

NIPPON Platform plant mit einem Sponsoring auf der Money 20/20 vertreten zu sein. Die Money 20/20 wird vom 3. bis zum 5. Juni 2019 in Amsterdam stattfinden. Keine andere Veranstaltung bietet eine bessere Chance, Entscheidungsträger der Branche, Budgetverantwortliche und Pioniere zu treffen. Drei Tage lang kommt der gesamte Finanzdienstleistungssektor zusammen, um Geschäfte abzuschließen. Durch ein Sponsoring auf der Money 20/20 Europa kann Ihre Marke persönlich die Akteure der Branche treffen.

Money 20/20 ist der größte Fintech-Kongress der Welt, der sich ausschließlich auf Zahlungs- und Finanzdienstleistungen konzentriert. Führende Unternehmen, große Konzerne und Start-up-Firmen aus 74 Ländern treffen sich, um Vereinbarungen zu treffen und Fintech-Themen zu diskutieren.

NIPPON Platform

NIPPON Platform ist eine Plattform für Online-Marketing und Offline-Marketing über mobile Zahlungssysteme. Wir bieten Ihnen die Chance, Ihr Geschäft in Japan zu expandieren.

NIPPON Platform liefert nicht nur mobile Zahlungslösungen, sondern auch verschiedene Dienstleistungen für kleine und mittelständische Einzelhändler in Japan und stellt 1.200.000 Geschäften in ganz Japan kostenlos multifunktionale Tablets bereit. Darüber hinaus bieten wir Sicherheitslösungen, unter anderem Überwachungskameras.

Das Ziel der Konzernunternehmen von NIPPON Platform ist, ein "bargeldloses Japan" zu schaffen.

• Money 20/20 EUROPA

https://europe.money2020.com

NIPPON Platform Co., Ltd. Hauptsitz: 2-14-5-3F Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokio, Japan URL: https://nippon-platform.co.jp/en/ Stellvertretende Direktoren: Vorstandsvorsitzender und CEO für den Bereich Overseas Operation Jun Takagi Geschäftsführender Vorsitzender und CEO für den Bereich Domestic Operation Shinsuke Hishiki Datum der Gründung: Oktober 2016 Kapital: 502.487.400 JPY (einschließlich Kapitalrücklagen) Geschäftstätigkeiten: Zahlungsplattform-Dienste, Dienstleistungen für kleine und mittelständische Einzelhändler Berater: HASIDA Koiti (Professor an der Universität Tokio) Er ist technischer Berater für PLR. PLR (Personal Life Repository) gehört zu PDS (Personal Data Store).

Kontakt und Anfragen

NIPPON Platform Co., Ltd. Masami Yokoyama

Tel.: +81 34546 1766/E-Mail: info@nippon-g.com