(shareribs.com) Toronto 22.05.2019 - Seit der Legalisierung von Cannabis in Kanada wird über die Entwicklung des Marktes debattiert. Bei Cowen and Co. hat man sich nun ausführlicher mit der Nachfrageentwicklung beschäftigt. Für die kanadischen Cannabisproduzenten verliefen die ersten Monate nach der Legalisierung eher enttäuschend. Zwar stiegen die Umsätze, die Gewinne aber blieben aber aus. Immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...