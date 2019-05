Berlin (ots) - Während die österreichische Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ am "Ibiza-Skandal" zerbrochen ist, sind Rechtspopulisten weiterhin auf dem Vormarsch ins EU-Parlament. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warnt: "Es kann sich jeder ausrechnen, was passiert, wenn die bei der Europawahl zu stark werden." Wie bedroht ist Europa? Was sind die Antworten der Demokraten für Europa? Und kann eine solidarische Sozial- und Fiskalpolitik auf EU-Ebene diese Entwicklung stoppen?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Bettina Hagedorn (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium und Pascal Kober, sozialpolitischer Sprecher der FDP.



