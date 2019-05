Bonn (ots) - Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident und CDU-Chef, ist im März 2019 ein Jahr lang im Amt. Er folgt Annegret Kramp-Karrenbauer in die Staatskanzlei, als sie überraschend CDU-Generalsekretärin wurde und nach Berlin ging.



Hans ist mit 41 Jahren der jüngste deutsche Landesvater. Im Gespräch mit Michaela Kolster erläutert er seine Digitalstrategie, mit der er im Saarland den Strukturwandel unterstützen will. Außerdem äußert er sich zur Bedeutung von Heimat für ihn persönlich und als Aufgabe für die Poltik. Die enge Zusammenarbeit mit den Saarländischen Nachbarländern ist für Hans ein zentrales Element seines politischen Wirkens.



