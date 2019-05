Medienmitteilung

22. Mai 2019, 19.00 Uhr

Zur sofortigen Veröffentlichung

Generalversammlung der Warteck Invest AG

?Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

?Dr. Marcel Rohner neu zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt

?Stephan A. Müller und Kurt Ritz neu in den Verwaltungsrat gewählt

?Auszahlung einer Bardividende von CHF 70.- pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats

An der 129. ordentlichen Generalversammlung, welche heute wie in den vergangenen Jahren im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates mit grossem Mehr zugestimmt.

Wahl des neuen Präsidenten und von zwei neuen Mitgliedern im Verwaltungsrat

Als Nachfolger des aufgrund der Altersbeschränkung zurückgetretenen, langjährigen Präsidenten des Verwaltungsrats Dr. Christoph M. Müller wurde das bisherige Mitglied Dr. Marcel Rohner mit grossem Mehr für eine Amtszeit von einem Jahr zum neuen Präsidenten gewählt. Dr. Ulrich Vischer (Mitglied) wurde mit grossem Mehr für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Neu und ebenfalls mit grossem Mehr in das Gremium gewählt für die Amtszeit von einem Jahr wurden Stephan A. Müller und Kurt Ritz. Alle vier Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.

Ausschüttung von CHF 70.- pro Titel aus den Reserven aus Kapitaleinlagen,

Dividendenrendite von 3.7 %

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrates, eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von CHF 70.- pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt wie im Vorjahr aus den Reserven aus Kapitaleinlagen und ist damit verrechnungssteuerfrei und für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz einkommenssteuerfrei.

Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2018, eine attraktive Dividendenrendite von 3.7 %. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 28. Mai 2019.

Gefüllte Projekt-Pipeline und Kapitalerhöhung

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden orientierten der Präsident des Verwaltungsrats Dr. Christoph M. Müller und der Chief Executive Officer Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die laufenden Projekte und über die Projekt-Pipeline der kommenden Jahre, welche neben einem Neubauprojekt und vier Areal(weiter)entwicklungen aktuell 21 Sanierungs- und Instandsetzungsprojekte umfasst. Der Präsident erläuterte den Anwesenden die heute Morgen mit einer separaten Medienmitteilung angekündigte Kapitalerhöhung, die zur Finanzierung dieser Projekte und der kommenden Wachstumsschritte vorgesehen ist. Das Aktienkapital wird aus dem genehmigten Kapital um maximal 49'500 neue Aktien mit einem Nennwert von ja CHF 10.- erhöht. Die Details zur Transaktion werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Ausblick

Die Gesellschaft verfügt über ein hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einer ausgezeichneten Qualität der Liegenschaften. Die Fälligkeitsstrukturen der langfristigen Mietverträge und des Fremdkapitals sind günstig. Die Eigenkapitalbasis ist solid und soll durch die Kapitalerhöhung noch weiter gestärkt werden. Die Organisation ist schlank und effizient. Aus diesen Gründen sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Warteck Invest überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung der Gesellschaft gegeben sind.

Wichtige Termine August 2019 Publikation Semesterbericht 2019

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN

Firmenportrait Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2018 von CHF 782.7 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

