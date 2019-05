VR-Brillen sind nur Spielzeuge für Computerfreaks? Von wegen. Forscher setzen sie mittlerweile ein, um Phobien zu behandeln, Schmerzen zu lindern und Demenzkranken zu helfen. Doch ein paar Haken hat die Sache noch.

Wenn Paul Pauli, Professor für Psychologie, Patienten mit Flugangst behandelt, lässt er sie häufig eine Reise in die virtuelle Realität antreten. Er platziert sie auf einem Stuhl, setzt ihnen eine Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) auf - und vermittelt ihnen den Eindruck, in einem Flugzeug zu sitzen. Alles sei fast wie im echten Leben, erzählt Pauli. Vor dem Start laufe ein Film mit den Sicherheitsvorkehrungen. Je stärker der Flieger beschleunige, desto mehr wackele der Stuhl. Dass er in einem virtuellen Flieger sitze, merke der Patient an den etwas größeren Fenstern.

Angststörungen mit virtueller Realität therapieren? Pauli geht davon aus, "dass die VR-Brillen im kommenden Jahr ihren Weg in Praxen und Kliniken finden". Forscher untersuchen inzwischen, ob sie mithilfe der VR Schmerzen lindern, Süchte bekämpfen oder Demenzkranken helfen können. Es gibt vielversprechende Studienergebnisse.

VR-Brillen kreieren eine dreidimensionale Umgebung: Wer sie aufsetzt, hat das Gefühl, sich in einer anderen Welt zu befinden. Bislang galten sie vor allem als hübsche Spielzeuge für Computerfreaks. Doch die Kosten sind inzwischen gesunken, und Wissenschaftler setzen sie vermehrt in der Forschung ein. In den USA untersucht etwa der Psychologe Albert Rizzo, ob VR-Brillen Soldaten bei der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen helfen können. Zudem gibt es erste Ansätze in der Suchttherapie und bei Zwangsstörungen.

Etwa 15 Prozent der Deutschen leiden unter Angststörungen. Die gängigste Methode, um sie zu behandeln, ist die Konfrontationstherapie. Dabei muss sich der Patient der angstauslösenden Situation aussetzen. Sich mehrmals mit einem Patienten in ein Flugzeug ...

