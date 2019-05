Mannheimer Morgen über das GKM in der Energiewende Überschrift: In der Schwebe Die Energiewende in Deutschland ist eine Herkulesaufgabe. Die zuverlässige Versorgung mit Strom und Wärme ist nicht nur für die Privathaushalte in Deutschland existenziell, sondern gerade auch für die Wirtschaft der Industrienation. Darum muss beim Umbau des Energiesektors - weg von Atom- und Kohlestrom, hin zu erneuerbaren und umweltverträglicheren Energieträgern - natürlich der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit gelten. Trotzdem darf sich die Umsetzung der Kohlekommissions-Empfehlungen in Gesetze nicht verzögern. Denn die Betroffenen wie das Grosskraftwerk Mannheim sind auf belastbare, verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Erst wenn Unternehmen wissen, wie die konkreten Vorgaben lauten, und mit welchen finanziellen Förderungen sie rechnen dürfen, können sie planen - und Investitionsentscheidungen fällen. Bis dahin befinden sie sich in der Schwebe. Mit ihnen die Beschäftigten und letztlich auch die Verbraucher. Vielen Bürgern mag 2038 als Datum des Kohleausstiegs weit entfernt erscheinen - vielleicht sogar zu weit. In der Energiewirtschaft sind 19 Jahre aber kein langer Zeitraum. Darum muss die Politik bald liefern. Kurz vor wichtigen Europa- und Landtagswahlen im Osten medienwirksam Milliarden zu verteilen, ist schön und gut. Es reicht aber noch lange nicht, um die Herkulesaufgabe zu bewältigen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

