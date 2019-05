Die Aktie von Tesla ist weiter kaum zu bremsen - allerdings auf ihrem Weg nach unten. Auch im Laufe des Mittwochs stand wieder ein Minus, die Papiere sind nur noch etwas mehr als 200 Dollar wert. Allein in der zurückliegenden Woche hat der US-Elektroauto-Pionier damit mehr als zehn Prozent an Börsenwert eingebüßt. Derzeit verlieren insbesondere amerikanische Analysten den Glauben an Firmenchef Elon Musk und seine Ideen und empfehlen zum Verkauf der Tesla-Aktie. Laut aktuellen Medienberichten ...

