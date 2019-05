Globus schließt im August 2019 seinen "fridel markt & restaurant" Standort in der Saarbrücker Halbergstraße und beendet damit den Test seines Kleinflächenkonzepts. fridel markt & restaurant war im Frühjahr 2015 als erster Kleinflächenmarkt von Globus in der Saarbrücker Halbergstraße gestartet und vereint in innerstädtischer Lage...

