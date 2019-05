In welchem Ausmaß leitet eine Marke die Entscheidung der Kunden in dem Laden? Was sind die Werte und Erwartungen bezüglich Markenprodukten von Obst und Gemüse? Das waren die Fragen, die der Untersuchung von SG Marketing zugrunde lagen, die auf der Konferenz über "Markenwert für Obst- und Gemüseverbraucher. Erfahrungen, Strategien und Beispiele"...

Den vollständigen Artikel lesen ...