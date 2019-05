Das Unternehmen für Information und Überprüfung der Qualität am Zielort für Erzeuger und Exporteure von Obst und Gemüse Fruit Audit veranstalte seine Vorstandsversammlung in dem Hauptquartier von FEPEX, in Madrid. Hervorgehoben wurde dabei die bedeutende Arbeit dieses Unternehmen gegenüber ungerechtfertigten Beanstandungen, da es zu der Verbesserung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...