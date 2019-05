Peking (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier zur Verleihung des Seed Award 2019 ("der Award") - des weltweit ersten Kreativpreises, der die Integration von Technologie und Alltag in den Vordergrund stellt, fand am 16. Mai in Peking statt. Die mit einem Höchstpreis von 1.000.000 RMB (144.751,30 USD) dotierte Auszeichnung zielt darauf ab, kreative wissenschaftliche und technologische Entdeckungen zu entdecken und zu unterstützen, die auf reale Szenarien anwendbar sind, um Leben und Gesellschaft in den Bereichen Gesundheit, intelligenter Verkehr und Energieeffizienz zu verändern.



Die Auszeichnung wurde in einer feierlichen Zeremonie in Anwesenheit von Jerry Luo, Co-President der Seedland Group, K.K.Ng, CMO der Seedland Group und Leiter des Seed Award Committee, und Xu Zhenbin, President des Seedland Technology Center, offiziell eingeführt. Ebenfalls anwesend waren zwei der Juroren des Komitees, Dr. Dov Moran, Erfinder des USB-Sticks, und Eric Frank, Gründungsmitglied von Uber AI Labs.



"Die Suche nach Machern mit innovativen Ideen und die Förderung der Entwicklung von Technologien für Lebensszenarien sind die Kernwerte des Seed Award. Die Auszeichnung soll die Verbesserung und Erfindung neuer Technologien vorantreiben, die auf das menschliche Leben angewendet werden können, um die Kreativität der Menschen in Wissenschaft und Menschlichkeit zu fördern", sagte K.K.Ng, CMO der Seedland Group.



12 weltweit renommierte Wissenschaftler, darunter Michael I. Jordan, der 2016 von the Science als "einflussreichster Informatiker der Welt" bekannt wurde, und Demis Hassabis, der Schöpfer von Alpha Go, waren anwesend und ermöglichten es Teilnehmern, eine "goldene" Anleitung für ihre Erfindungen zu erhalten. Der Seed Award organisiert sein Halbfinale in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa als weiteren Schritt, um den Teilnehmern zu helfen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.



Feyman, ein Student der Universität Peking, stellte sein universelles Brain-Machine-Interface "New Sense 1.0" vor, das Menschen mit Behinderungen hilft, einen neuen Sinn für die Interaktion mit der Welt zu finden. So können beispielsweise Menschen mit Hörbehinderung über die Informationen, die von verschiedenen Vibrationen auf einem speziell entwickelten Armband übertragen werden, Tonsignale empfangen.



Eine weitere Erfindung, die das Publikum begeisterte, war ein Fitnessgerät, das von Ding Lyu, einem Studenten der University of Shanghai for Science and Technology, mitgebracht wurde. Das Besondere an diesem Gadget? Es wird durch die visuelle KI-Erkennungstechnologie unterstützt. Das intelligente Gerät bietet eine Anleitung zu den Bewegungen während des Trainings und ermöglicht es den Benutzern, ihre Fitnesspläne auf der Grundlage individueller Gesundheitsdaten anzupassen.



Der Seed Award wird in Partnerschaft mit Fast Company China, der weltweit führenden progressiven Wirtschaftsmedienmarke, durchgeführt, um eine Tour durch die Oxford University und die Sandford University zu unternehmen, um fantastische Menschen mit kreativen Ideen und dem Ehrgeiz zu entdecken, die die Welt zu einem besseren Ort zu machen.



Informationen zum Seed Award



Der von der Seedland Group ins Leben gerufene Seed Award soll Erfinder mit einer Leidenschaft für die Welt fördern und belohnen. Der von der Seedland Group geförderte Preis zielt darauf ab, kreative Ideen zu entdecken, die auf verschiedene gesellschaftliche und Lebensszenarien in den Bereichen Gesundheit, KI+IOT, intelligenter Verkehr und Energieeffizienz anwendbar sind. Das Preisgericht besteht aus Dr. Dov Moran, Erfinder des USB-Sticks und Eric Frank, Gründungsmitglied von Uber AI Labs.



Information zur Seedland Group



Die 2006 in Guangzhou gegründete Seedland Group ist eines der 100 größten chinesischen Immobilienunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer, vernetzter Lösungen für Wohnen und Menschlichkeit verschrieben hat. Mit der Aufgabe, die Beziehungen zwischen Körper und Lebensraum neu zu definieren, hat es sich zu einem Unternehmen entwickelt, das eine "Smart Living Solution" für jede Phase des menschlichen Lebenszyklus anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Lebenssicherheit, Familiengesundheit und emotionale Interaktion beim Einsatz intelligenter Produkte, Datenanalyse und Wohnraumbetreuung.



