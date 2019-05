"Märkische Oderzeitung" zum Brexit:

"Man darf nun nach den ersten Reaktionen auf Mays Vorstoß annehmen, dass die geplante Abstimmung im Juni nur ihr eigenes Ende beschleunigen wird. Denn es ist ja noch immer so, dass die im Unterhaus vertretenen Parteien vor allem wissen, was sie nicht wollen und sich nur dafür Mehrheiten organisieren lassen. May hat ihre Möglichkeiten ausgereizt. Wird die Europawahl den Lerneffekt bringen? Man wagt es nach den Erfahrungen der vergangenen Monate kaum zu hoffen. Vermutlich wird der Scherbenhaufen, in den der Brexit die britische Politik verwandelt hat, noch ein bisschen größer werden."/yyzz/DP/he

