US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Klage gegen die Deutsche Bank vorerst gescheitert. Das Reden im Gerichtssaal überlässt das Institut gleichwohl anderen.

Der Andrang vor Gerichtssaal 619 ist riesig, als der Gerichtshelfer endlich die schwere Holztür öffnet. Schnell haben sich die hellbraunen Holzbänke im Zuschauerbereich des Raums gefüllt. Maximal 49 Menschen haben hier offiziell Platz, doch an diesem Mittwoch zählen die Sicherheitskräfte ein bisschen kreativer. Die Sitzplätze sind schnell voll belegt, trotzdem drücken sich noch mehrere Zuschauer direkt neben dem Eingang an die beigen Wände in der Hoffnung, nicht doch noch dem Brandschutz weichen zu müssen.

Es sind nicht nur die üblichen Gerichtsbeobachter, die sich in den Raum zwängen. Ein riesiger Pulk Journalisten hat sich auf den Sitzplätzen breitgemacht, aber auch eine große Gruppe Juristen, Gerichtsmitarbeiter und Aktivisten schiebt sich über den dunkelblauen Teppich mit Lorbeerkranz- und Sternenbedruck. Kein Wunder, schließlich wird hier, im sechsten Stock des Thurgood-Marshall-Gerichtsgebäudes für den südlichen Bundesbezirk von New York, ein mit enormer Spannung erwartet Prozess verhandelt: US-Präsident Donald Trump gegen die Deutsche Bank.

Die beiden Parteien verbindet eine lange, wechselhafte Geschichte. Über Jahre waren die Frankfurter das einzige Kreditinstitut, das den Mehrfachpleitier Trump noch mit frischem Geld versorgte - und das auch, nachdem sich beide Seiten mehrfach gegenseitig mit Klagen überzogen hatten.

Mehr als 2,5 Milliarden Dollar soll die Deutsche Bank Trump insgesamt geliehen haben. Das erregte die Aufmerksamkeit des Kongresses. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen mehr über die Geschäftsbeziehungen zwischen Präsident und Bank herausfinden und haben deshalb Kistenweise Unterlagen als Beweismittel angefordert.

Trump will verhindern, dass das Kreditinstitut seine Finanzpapiere herausgibt. Schließlich handle es sich bei den Vorladungen nur um "Belästigung" des Präsidenten, um ein "Herumwühlen" in seinen Privatangelegenheiten, um ihn und seine Familie öffentlich bloßzustellen. So hatten es seine Anwälte in der Klageschrift formuliert.

Ganz so harsch formulierte es Trumps Anwalt Patrick Strawbridge dann doch nicht, ...

