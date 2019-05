Die 26.HKTDC Hong Kong Fashion Week for Spring/Summer wird vom 8. bis 11. Juli 2019 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre ihre Tore öffnen. Zu der viertägigen Messe werden rund 1.000 Aussteller aus aller Welt erwartet, die eine breite Auswahl an Frühjahrs- und Sommermode, Designerkollektionen, internationalen Marken, Bekleidungszubehör und Stoffen sowie Modeaccessoires präsentieren. Als führende Sourcing-Plattform für globale Einkäufer bietet die Hong Kong Fashion Week auch eine Zugangsmöglichkeit zu den lebhaften Märkten des chinesischen Festlandes und Asiens und ist damit eines der wichtigsten globalen Events in der Modebranche.

Prachtvolle Themenzonen kehren zurück

Die Modebranche war schon immer schnelllebig, und mit der Integration von Technologie hat sie die Fähigkeit, sich noch schneller und vielfältiger zu verändern. Die Messe bleibt stets am Plus der Branche, um ihre Inhalte bereichernd zu gestalten. Die Zone "Fashion Tech" ist etabliert worden, um dem Optimierungsbedarf der Branche bei den Herstellungs- und Geschäftsprozessen gerecht zu werden.

Um das gezielte Einkaufserlebnis der Einkäufer zu optimieren und eine maximale Präsenz für verschiedene Modebranchen zu gewährleisten, ist die Messe nach verschiedenen Themenbereichen gegliedert. Nach dem erfolgreichen Debüt der Zone "Corporate Fashion and Uniforms" im vergangenen Jahr wird die Zone wieder eingerichtet, um ein breites Sortiment an Berufsbekleidung für verschiedene Branchen anzubieten. Und dem immer noch wachsende Trend zur Freizeitbekleidung wird in der Zone "Fashionable Sportswear" für Fitness, Sport und Freizeitaktivitäten nachgekommen.

Andere beliebte Zonen, darunter International Emporium de Mode, Fashion Designers' Showcase, Fashion Gallery Menswear, Womenswear, Infant Children's Wear, Fabrics Yarn, Intimate Wear Swimwear werden erneut mit noch mehr Produktangeboten dabei sein.

Spannende Veranstaltungen vor Ort

Um die Aufmerksamkeit der globalen Käufer auf sich zu ziehen, werden während des Messezeitraums Modeschauen zu den neuesten Trends von einer erlesenen Auswahl an Modedesignern präsentiert. Ein Veteran der renommierten internationalen Trendvorhersageagentur Fashion Snoops wird ein Seminar zum Thema Visionary Trends for Autumn Winter 2020/21 for Women's and Men's Wear and Accessories abhalten, während andere Branchenprofis Einblicke in die Technologie für funktionale Bekleidung, Fashion E-Tailing und Marktentwicklung geben werden. Darüber hinaus wird ein Networking-Empfang in einem entspannten Ambiente für globale Einkäufer, Aussteller und Branchenexperten organisiert, das dem Meinungsaustausch und dem Ausbau des Business-Netzwerks dient.

