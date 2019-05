Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Swisscom -0,06% auf 488,1, davor 6 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 465,7 auf 488,4), S Immo 0% auf 19,94, davor 6 Tage im Plus (4,29% Zuwachs von 19,12 auf 19,94), AT&T -0,4% auf 32,28, davor 6 Tage im Plus (6,37% Zuwachs von 30,47 auf 32,41), Verizon -0,42% auf 59,25, davor 5 Tage im Plus (5,22% Zuwachs von 56,55 auf 59,5), Mayr-Melnhof-1,74% auf 113, davor 5 Tage im Plus (3,42% Zuwachs von 111,2 auf 115), Mologen +0,74% auf 2,73, davor 5 Tage im Minus (-6,55% Verlust von 2,9 auf 2,71), Steinhoff +3,77% auf 0,094, davor 5 Tage im Minus (-10% Verlust von 0,1 auf 0,09), DowDuPont Inc. -0,84% auf 31,72, davor 4 Tage im Plus (6,28% Zuwachs von 30,1 auf 31,99), UnitedHealth -0,24% auf 249,34, davor 4 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 236,08 auf 249,94), ...

