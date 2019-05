The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A17HV0 ERSTE GP BNK 14-19MTN1313 BD00 BON NOK N

CA XFRA AU3CB0221414 ADCB FIN.(CAYM.) 2019 MTN BD00 BON AUD N

CA HOTC XFRA DE000A12TZ95 HOCHTIEF AG 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB04W4 BAY.LDSBK.IS 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0J94 DZ BANK IS.A930 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0002294832 DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1H9L5 DZ BANK IS.A234 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1F71 NORDLB PORTFOLIO2 05/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA CH0238315672 CCB (ASIA) 14/19 MTN BD02 BON CHF N

CA XFRA CH0238315680 FIRSTRAND BANK 14/19 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH35K2 HCOB FZ 5 12/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4MT9 HCOB MZC 22 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US22546QAN79 CS N.Y.BR. 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1071673237 KOMMUNALBK 14/19 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1224586872 EUR.BK REC.DEV. 15/19 MTN BD02 BON IDR N

CA XFRA XS1522916805 TOP WISE EX.ENT. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1063932146 KOMMUNALBK 14/19 MTN BD03 BON IDR N

CA J7M2 XFRA IE0002492894 PR.GL.INV.-EM.MKTS ACC.UT FD00 EQU EUR N