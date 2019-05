FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6WX XFRA CNE100000HD4 CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 0.013 EUR

PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.142 EUR

GRV XFRA CNE100000338 GREAT WALL MOTOR H YC 1 0.037 EUR

W8V XFRA CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1 0.024 EUR

HU7 XFRA CNE1000001X0 ANHUI EXPRESSWAY CO-H-YC1 0.032 EUR

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 0.410 EUR

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.075 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.134 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.327 EUR

WKH XFRA BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10 0.027 EUR

TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.045 EUR

L3R XFRA BE0003770840 LEASINVEST REAL ESTATE 1.320 EUR

1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. 0.301 EUR

4GY XFRA GB00BZBX0P70 THE GYM GROUP LS -,01 0.011 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EUR

MD6B XFRA US55279C2008 MD MED.GROUP INV.GDR REGS 0.150 EUR

DCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 1.059 EUR

FA9 XFRA GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05 0.459 EUR

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.415 EUR

BKMA XFRA CH0212255803 BURKHALTER HLDG SF 0,04 3.459 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.048 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.016 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.171 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.053 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.216 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.038 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.770 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.152 EUR

YAV1 XFRA SG1BJ4000001 SUTL ENTERPRISE LTD 0.013 EUR

GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.065 EUR

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR

5NF XFRA GB00BRJ6JV17 NON-STANDARD FINAN. LS-05 0.023 EUR

UN01 XFRA DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. 0.900 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.620 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.144 EUR