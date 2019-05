Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1148 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro mit 1,1244 leicht tiefer als noch am Montagabend. Der US-Dollar notiert bei aktuell 1,0087 Franken und damit kaum verändert.Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten von grosser Bedeutung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...