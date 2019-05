Vorstandsvorsitzender Thomas Jackermeier erwirbt Aktien im Rahmen eines MitarbeiterbeteiligungsprogrammsEndor AG: DGAP-News: Endor AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Sonstiges Vorstandsvorsitzender Thomas Jackermeier erwirbt Aktien im Rahmen eines MitarbeiterbeteiligungsprogrammsEndor AG: 23.05.2019 / 07:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ENDOR AG: Vorstandsvorsitzender Thomas Jackermeier erwirbt Aktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms Landshut, 23. Mai 2019 Im Jahr 2012 legte die Endor AG gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 25. August 2011 ein Aktienoptionsprogramm auf, um die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Zum Zeitpunkt der Optionsvereinbarung lag der Kurs der Endor-Aktie bei rund 1 Euro. Die Vereinbarung sah vor, dass die Kaufoptionen nur ausgeübt werden können, wenn der Kurs auf mindestens 3 Euro steigt. Im Rahmen dieses Programms übte der Vorstandsvorsitzende Thomas Jackermeier am 17. Mai 2019 seine Kaufoptionen aus und erwarb 76.145 Aktien zum Preis von 1,00 Euro je Aktie. Thomas Jackermeier beabsichtigt nicht, kurzfristig Aktien der Endor AG zu verkaufen. Dies gilt sowohl für die aus dem Optionsprogramm bezogenen Papiere als auch für Aktien aus seinem Bestand. Thomas Jackermeier hält - vor Einbuchung der Aktien aus dem Optionsprogramm - rund 42 % an der Endor AG. Das Aktienoptionsprogramm von 2012 läuft zum 30. Juni 2019 aus und ist vollständig ausgeschöpft. Ein weiteres Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft gibt es derzeit nicht. Über die ENDOR AG - www.endor.ag Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs sowie Spieler-Mäuse. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt ENDOR in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die ENDOR AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 56 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 81 Personen für ENDOR tätig. Kontakt: Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49(0)871-9221 122 ir@endor.ag Seligenthaler Str. 16a 84034 Landshut 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Endor AG Seligenthaler Str. 16a 84034 Landshut Deutschland Telefon: +49-(0)871-9221-122 Fax: +49-(0)871-9221-221 E-Mail: ir@endor.ag Internet: www.endor.ag ISIN: DE0005491666 WKN: 549166 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München EQS News ID: 814955 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814955 23.05.2019 ISIN DE0005491666 AXC0053 2019-05-23/07:57