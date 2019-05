Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach einer Branchenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Für eine Trendwende zum Besseren bei den Aufträgen scheine es noch zu früh zu sein, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Vorgänge in den USA um den chinesischen Smartphone-Produzenten Huawei schienen derweil keinen größeren Einfluss auf den deutschen Halbleiterhersteller zu haben./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 21:14 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-05-22/23:10

ISIN: DE0006231004