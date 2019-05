Herr Czech, ich dachte die IoT-Anbindung der Steuerungsebene sei durch. Wo drückt denn der Schuh? Andreas Czech: Beim Thema Digitalisierung stehen häufig Dinge wie Engineering im TIA-Portal mit Standardisierung der Projekte und Schnittstellen im Fokus. Genauso wichtig ist aber auch, welche Kommunikationsmethoden wie genutzt werden. Selbst bei OPC UA gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und damit Optimierungspotenzial. In Sachen IoT-Anbindung arbeitet Siemens mit OPC UA als Interface. Wie hat Siemens OPC UA implementiert? Robert Winter: Wir haben OPC UA stufenweise in die Simatic S7-1500-Familie eingeführt, angefangen mit der ersten Stufe eines OPC-UA-Servers mit dem Firmware-Update 2.0 und TIA Portal V14. Das war im Dezember 2016. Bei der Version 15 des TIA Portals Ende 2017 stand eigentlich der OPC-UA-Client auf der Roadmap. Wir haben uns dann aber dafür entschieden, Themen wie die OPC-UA-Methoden und Companion Spezifikationen vorzuziehen. Das war uns zu dem Zeitpunkt wichtiger. Was brannte Ihnen denn bei den Themen unter den Nägeln? Robert Winter: Bei der ersten Version des OPC-UA-Servers konnten wir nicht sofort den kompletten Funktionsumfang an OPC-UA-Diensten und -Services für den Datenzugriff implementieren. Hier ergänzen die OPC-UA-Methoden die Server Funktionalität, die man etwa für die Übermittlung eines Statuswerts nach einer Übertragung benötigt. Für eine konsistente Datenübertragung ist das aber sehr wichtig. Im Oktober 2018 wurde der OPC-UA-Client mit der aktuellen TIA Portal Version 15.1 und Firmware 2.6 zur Verfügung gestellt. Andreas Czech: Die Implementierung haben wir in drei Etappen geteilt: Zuerst der OPC-UA-Server, dann die Ergänzungen mit den Methoden und den Companion Spezifikationen, gefolgt vom OPC-UA-Client. Diese Roadmap haben wir aufgestellt, weil die Implementierung aller OPC-UA-Themen in Summe ein großes Paket darstellte. Und selbst wir als Siemens müssen unsere Entwicklungsressourcen einteilen, zumal wir immer unserem hohen Qualitätsanspruch Rechnung tragen wollen. Wenn wir etwas einbauen, dann erwarten unsere Kunden zu Recht, dass es bereits von Anfang an funktioniert. Welche Use-Cases stehen mit der Client-Erweiterung im Fokus? Robert Winter: Der Client hat zwei Haupt-Use-Cases. Das ...

