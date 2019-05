In Folge sollte der DAX die Marke von 12.100 Punkten wieder unterschreiten und Kurs auf 12.000 Punkte nehmen. Vorbörslich notiert der DAX bei 12.130 Punkten, nachdem er am Vortag bei 12.143 Punkten aus dem Handel gegangen war.

An der Lage hat sich zum Vortag wenig geändert. Unter 12.100 Punkten sollte der Index Kurs auf 11.800 und 11.500 Punkte nehmen. Es muss weiter beachtet werden, dass sich um 11.780 und 11.530 Punkte noch offene Gaps befinden. Diese sollten wieder geschlossen werden, der DAX also nochmal in diesen Bereich zurückkommen.

Fazit: Unter 12.100 Punkten weiter fallende Kurse erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.140 Punkten, vorbörslich bei 12.130 Punkten.

Indikatoren noch short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.100, 12.000, 11.950, 11.780 und 11.550 Punkten, nach oben bei 12.100, 12.200 und 12.400/12.450 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer und Trendkanal beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...