FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future baut am Donnerstagvormittag seine Verluste aus. In den Fokus der Anleger tritt nun die Wahl zum Europäischen Parlament, die in Großbritannien und den Niederlanden heute bereits beginnt. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.25 Uhr um 80 auf 12.066 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.123,5 und das Tagestief bei 12.060,5 Punkten. Umgesetzt wurden 6.531 Kontrakte.

Aus technischer Sicht liegt der DAX-Future weiter in seiner Handelsspanne zwischen gut 11.800 und knapp 12.500 Punkten. Dabei hat er einen Konsolidierungstrend ausgebildet, der bei 12.237 Punkten verläuft. Auf der anderen Seite ist aber auch der Aufwärtstrend der im Dezember gestarteten Erholung intakt, er verläuft aktuell bei 11.960 Punkten.

May 23, 2019 02:32 ET (06:32 GMT)

