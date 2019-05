Im Rahmen einer offiziellen Feier erfolgte am 20. Mai 2019 der erste Spatenstich für ein neues Werk der TVI Entwicklung und Produktion GmbH in Bruckmühl, an der auch Multivac beteiligt ist. Auf rund 9.000 m2 entsteht dort ein Komplex entstehen, der neben einer Pro-duktionshalle auch ein Bürogebäude und ein Kundenzentrum umfasst.Die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant, die Investitionssumme be-trägt circa 17,5 Mio. Euro. TVI ist Marktführer für Fleischportionier-Maschinen und komplette Portionierlinien. Das Portfolio umfasst Lösungen für das Temperieren, Pressen, Portionieren und Automatisieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...