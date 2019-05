Bei dieser Highend-Systemplattform werden bis zu 96 Signale mit unterschiedlichen Wellenlängen über Glasfaserpaare übertragen. Mit entsprechenden optischen Verstärkern werden so Übertragungsreichweiten bis zu 1000 km bei Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s pro Kanal erreicht. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Übertragungsleistung pro Slot, Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit, aber auch an eine einfache Wartung. Denn moderne Versorgungsnetze, egal wie sie geartet sind oder ob es sich dabei um Daten- oder Energieübertragung handelt, müssen möglichst unterbrechungsfrei funktionieren. Deshalb sind die Anforderungen an die Systeme, die diese Netze steuern, einfach zu formulieren, aber schwierig umzusetzen: Hochverfügbarkeit bedeutet, dass sowohl planbare Unterbrechungen wie Software Updates als auch ungeplante Unterbrechungen durch Hardware- oder Software-Ausfälle minimal sein sollen ...

