Wien (www.anleihencheck.de) - Der Markt für EUR denominierte Tier 2 Anleihen zeichnet ein ähnliches Bild wie der AT1 Markt in diesem Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die benutzbaren Basel III Puffer von 2% der risikogewichteten Aktiva seien über den gesamten europäischen Bankensektor betrachtet gut befüllt. Dementsprechend sei auch in dieser Assetklasse von keinem positivem Nettoneuemissionsvolumen im Jahr 2019 auszugehen. Die Performance auf Total Return Basis (Stand: 15. Mai 2019) war mit 4,79% in unserem Benchmarkindex (ICE BofAML Euro Subordinated Financial Index) ebenso positiv, so die Analysten der RBI. Im selben Zeitraum des Vorjahres sei dieser noch mit -1,0% negativ ausgefallen. Auf Spreadbasis habe der Index eine Einengung von 40 BP in diesem Jahr verbucht. In dieser Anleihenklasse sähen die Analysten der RBI ebenso eine moderate technische Unterstützung und nur Primärmarkttätigkeit zur Refinanzierung und sähen die Anleiheklasse, auch vor dem Hintergrund höherer möglicher Volatilität, als attraktiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...