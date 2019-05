Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konsum, Investitionen und Exporte stützen deutsches Wachstum

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im ersten Quartal 2019 vom privaten Konsum, den Investitionen und dem Außenhandel gestützt worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) trug der Privatkonsum mit 0,6 (viertes Quartal: 0,1) Prozentpunkten zum Quartalswachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 (0,0) Prozent bei. Die Bauinvestitionen lieferten 0,2 (0,1) Punkte und die Ausrüstungsinvestitionen 0,1 (0,1) Punkt. Der Außenhandel stützte das Wachstum mit 0,2 (0,0) Punkten, die Lagerveränderung minderten es wie schon im Vorquartal um 0,6 Punkte und der Staatskonsum um 0,1 (plus 0,3) Punkte.

Fed-Protokoll: Notenbanker sind mit abwartender Haltung zufrieden

Die US-Währungshüter waren sich bei ihrer Sitzung am 30. April und 1. Mai weitgehend einig, dass die zuletzt niedrigere Inflation nicht von Dauer sein wird. Einige ihrer Vertreter äußerten jedoch Bedenken darüber, was passieren könnte, wenn sich der Preisdruck weiterhin anders entwickelt als erwartet und auf einem niedrigen Niveau verharrt. Insgesamt waren die Notenbanker mit ihrer aktuellen, abwartenden Haltung zufrieden, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging.

Europas Nutzfahrzeugmarkt wächst im April weiter

Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen ist auch im April weiter gestiegen und hat noch an Schwung gewonnen. Im April sind die Neuzulassungen in der EU und der europäischen Freihandelszone um 7,6 Prozent zum Vorjahresmonat auf 223.305 Fahrzeuge geklettert, teilte der europäische Herstellerverband Acea mit. Im März lag das Wachstum bei 4,3 Prozent.

Altmaier will Vorschlag für vollständige Soli-Abschaffung vorlegen

Die Union besteht auf dem vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will daher einen Kompromiss vorlegen, wie dieser für alle Steuerzahler abgeschafft werden kann. "Hierzu werde ich ein konkretes Modell mit Zahlen und Fakten präsentieren", sagte Altmaier zur Wirtschaftswoche. "Es ist möglich, ab 2021 alle zu entlasten, ohne den Bundesetat zu überfordern." Für ihn sei das auch eine Frage der Gerechtigkeit.

CDU-Arbeitnehmerflügel springt SPD im Streit um Grundrente bei

Der Bundesvize der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, hält den Widerstand der Union gegen das Grundrentenkonzept von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für falsch. "Auch die CDU muss bei der Grundrente kompromissbereit sein", sagte Bäumler dem Handelsblatt.

Weiterer Rücktritt schwächt Mays Position im Brexit-Poker

Der neueste Kompromissvorschlag von Premierministerin Theresa May für ein Brexit-Abkommen scheint nur einen Tag nach seiner Ankündigung bereits zum Scheitern verurteilt. Unterhausabgeordnete aller Parteien kritisierten Mays Vorstoß beinahe durchgängig. Aus Protest gegen den Brexit-Kurs der Regierung erklärte die Unterhausvorsitzende Andrea Leadsom ihren Rücktritt aus Mays Kabinett. Der angeschlagenen Regierungschefin könnte zudem ein Misstrauensvotum ihrer konservativen Torys bevorstehen.

Stoltenberg kündigt Nato-Gipfel für Anfang Dezember in London an

Der nächste Nato-Gipfel findet am 3. und 4. Dezember in London statt. Er habe bereits in der vergangenen Woche mit der britischen Regierungschefin Theresa May über die Vorbereitungen für das Treffen der Staats- und Regierungschefs des Bündnisses gesprochen und dabei mit ihr den Termin abgestimmt, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Ich hoffe, dass dieser Gipfel ergiebig sein wird."

Modis Regierungspartei liegt nach Wahlen in Indien klar in Führung

Die Partei des indischen Premierministers Narendra Modi liegt nach den Parlamentswahlen Prognosen zufolge klar in Führung. Zwei Stunden nach Beginn der Auszählung am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) in 277 von mehr als 540 Wahlkreisen deutlich vor der oppositionellen Kongresspartei, teilte die Wahlkommission in Neu Delhi mit. Die Wahlen in der größten Demokratie der Welt hatten sich über mehrere Wochen erstreckt.

Richter: Deutsche Bank muss Unterlagen zu Trumps Geschäften übergeben

Im Streit um die Offenlegung seiner Geschäftsbeziehungen hat US-Präsident Donald Trump eine juristische Niederlage erlitten. Ein Bundesrichter in New York wies den Versuch des Präsidenten zurück, die Deutsche Bank und das Finanzunternehmen Capital One an der Weitergabe von Unterlagen an den Kongress zu hindern.

New Yorker Parlament will Weitergabe von Trumps Steuerunterlagen erlauben

Trotz der Weigerung von US-Finanzminister Steven Mnuchin könnte der Kongress in Washington womöglich doch noch Einsicht in umfassende Steuerinformationen über Präsident Donald Trump erhalten. Das von den Demokraten kontrollierte Regionalparlament des Bundesstaates New York verabschiedete ein Gesetz, das es erlauben soll, in dem Staat vorhandene Steuerunterlagen Trumps an den US-Kongress weiterzureichen.

Trump lässt Demokraten wegen Russland-Untersuchung abblitzen

Dramatische Zuspitzung der Kraftprobe zwischen Donald Trump und der heimischen Opposition: Der US-Präsident hat ein Treffen mit den parlamentarischen Anführern der Demokraten platzen lassen, in dem es um die Modernisierung der Infrastruktur gehen sollte - was er mit den Nachforschungen des Repräsentantenhauses zur Russland-Affäre begründete. Trump sagte, dass er nicht mit der Opposition zusammenarbeiten wolle, solange diese "künstlichen Untersuchungen" andauerten.

US-Armee errichtet Zeltstädte für illegale Einwanderer an mexikanischer Grenze

Die US-Armee soll an der Grenze zu Mexiko Zeltlager zur Unterbringung illegaler Einwanderer errichten. Die Zelte sollten von Soldaten aufgebaut, aber von der Heimatsicherheitsbehörde (DHS) betrieben werden, erklärte das Verteidigungsministerium in Washington. Das DHS habe das Militär zuvor darum gebeten, Zelte für "mindestens 7500 erwachsene Einwanderer" zur Verfügung zu stellen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Mai 104 (Apr: 101)

Frankreich/Geschäftsklima Mai PROGNOSE: 101

Norwegen März Arbeitslosenquote bereinigt 3,5%

Norwegen März Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,7%

Singapur Verbraucherpreise Apr +0,8% gg Vj (PROG: +0,08%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Apr +1,3% (März: +1,4%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.