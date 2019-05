++ Europäische EMIs am Morgen, US-EMIs am Nachmittag ++ Ifo-Umfragedaten am Vormittag ++ EZB-Sitzungsprotokoll wahrscheinlich ohne Überraschungent ++ US-Verkaufsdaten neuer Häuser sowie weiterer regionaler Fed-Index ++Vorläufige EMIs | Frankreich (9:15 Uhr) | Deutschland (9:30 Uhr) | 10:00 (Eurozone): In letzter Zeit haben wir uns an Enttäuschungen bei den EMIs für das verarbeitenden Gewerbe in Europa gewöhnt. Im April setzten viele Marktbeobachter auf eine deutliche Verbesserung, die jedoch nicht eintrat. Die Erwartungen vor den heutigen Veröffentlichungen sind weniger optimistisch und beinhalten nur eine leichte Verbesserung des EMI zum ...

