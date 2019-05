Die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint soll ein Meilenstein für die Deutsche Telekom werden. In den USA will der Mobilfunkriese damit die Platzhirsche Verizon und AT&T angreifen. Während Experten den Zusammenschluss auf einem guten Weg sehen, gibt es allerdings neue Berichte über Zweifel des Justizministeriums (DOJ).

Den vollständigen Artikel lesen ...