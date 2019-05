"Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Kollaboration werden die industrielle Handhabung und Montage in den kommenden Jahren revolutionieren", ist der geschäftsführende Gesellschafter und CEO, Henrik A. Schunk, überzeugt. Konsequent richtet sich das weltweit agierende Familienunternehmen auf die digitale Zukunft aus. Vom Lieferanten mechanischer Spannmittel und Greifsysteme entwickelte man sich zum Trendsetter der smarten Produktion.

Schlüsselthema Mensch-Roboter-Kollaboration

Innerhalb kürzester Zeit hat das Lauffener Unternehmen einen kollaborativen Kleinteilegreifer aufgelegt, welcher mittlerweile mit fast allen am Markt verfügbaren Cobots kombiniert werden kann. Bis Ende des Jahres kommt mit dem Co-act EGL-C ein kraftvoller Greifer hinzu, der das bislang in der Mensch-Roboter-Kollaboration geltende Greifkraft-Limit von 140 N mithilfe einer intelligenten, sicheren Greifprozedur sprengt und erstmals Werkstückgewichte bis 2,25 kg handhaben kann. In Summe sorgt der Co-act EGL-C mit über sechs Sicherheitsfunktionen in einem Paket für das sichere Greifen. Vor allem unter ergonomischen Gesichtspunkten eröffnen sich damit neue Spielräume für den industriellen Einsatz von ...

