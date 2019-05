Die britische Premierministerin Theresa May leitet nach einem Kabinettsaufstand gegen ihre Brexit-Strategie Medien zufolge in Kürze ihren Rückzug als Regierungschefin ein. Es werde damit gerechnet, dass May am Freitag ein Datum für ihren Rücktritt nennen werde, berichtete die Zeitung "The Times" am Donnerstag.

