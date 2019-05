Die Kurse von Daimler gehen am Donnerstag sehr schwach in den Handel - das Papier des Stuttgarter Autokonzerns verliert in der ersten Handelsstunde knapp 6,5 Prozent auf 47,55 Euro. Am Vortag hat die Gesellschaft ihre Hauptversammlung abgehalten. Damit notieren die Papiere heute mit einem Dividendenabschlag von 3,25 Euro - die Dividendenrendite überzeugt. ...

