Zürich (awp) - Swiss Fibre Net (SFN) hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren über 2 Millionen Schweizer Haushalte ans Glasfasernetz zu bringen. Im Vordergrund steht dabei die Zusammenführung bestehender "Fiber to the Home" (FTTH) Netze.SFN ist ein Gemeinschaftsunternehmen von regionalen Energieversorgern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...