Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze hat sich Dieter Zetsche am Mittwoch als Vorstandschef bei Daimler verabschiedet. Die Ära Zetsche endete mit einem Lächeln und einer kleinen Verbeugung. Unter Führung des 49 Jahre alten Schweden Ola Källenius geht der Stuttgarter Autobauer nun in das "Projekt Zukunft", einen umfassenden Konzernumbau. Anleger müssen sich keine Sorgen machen: Am Donnerstag wird die Aktie Ex-Dividende gehandelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...