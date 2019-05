"Keine Angst vor Aktien" - dafür plädierte 3BG KAG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer bei einem Kapitalmarkt-Event in der BKS Bank-Zentrale in Klagenfurt. Welche Wirkung nachhaltige Veranlagungen auf den Kapitalmarkt haben, darüber informierte Andreas Knörzer, Asset Manager bei Vontobel. BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer: "Nachhaltigkeit ist in der Finanzwelt und bei Investoren angekommen. Als eine der nachhaltigsten Banken der Welt, begrüßen wir die neuen Richtlinien des EU-Aktionsplanes für nachhaltiges Wachstum sehr, dessen langfristiges Ziel es ist, die Klimaziele des Pariser Abkommens aus dem Jahre 2015 zu erreichen". Bejaht und bekräftigt wurde dies im Vortrag von Andreas Knörzer, der generell über die durchwegs positive Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...