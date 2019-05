Mieming (ots) - Andreas Schwemberger und Lukas Nachtigal, beide Lehrlinge im 3. Lehrjahr im Alpenresort Schwarz, zählen seit dem Gewinn ihrer Goldmedaillen bei den juniorSkills Austria 2019 in Obertrum zu den besten Lehrlingen Österreichs im Bereich Küche. Goldmedaillengewinner Lukas Nachtigal aus Telfs wird aktuell in der Hotelküche des Alpenresort Schwarz ausgebildet und absolviert eine Lehre mit Matura. Andreas Schwemberger aus Roppen, der seine Lehre im Golf- und À la Carte Restaurant Greenvieh durchführt, wurde neben der Goldmedaille mit dem Staatsmeistertitel ausgezeichnet. "Ich bin total überwältigt und konnte den Erfolg zuerst gar nicht so richtig realisieren. Es ist mir besonders wichtig, meinen beiden Küchenchefs und Ausbildern Philipp Happ und Toni Woertz im Greenvieh zu danken.", freut sich Andreas Schwemberger.



In seinem Beruf die Berufung finden



Die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern spielt im Alpenresort Schwarz seit vielen Jahren eine zentrale Rolle. "Menschen sollen ihre Stärken suchen. Was alles möglich ist, zeigt sich, wenn sie dann in ihrem Beruf ihre Berufung finden und mit Begeisterung daran arbeiten, sich weiter zu entwickeln. Es ist für uns eine besondere Freude, Menschen dabei zu begleiten und sicher für jeden Betrieb das größte Geschenk solche Mitarbeiter zu haben." , erläutert Katharina Pirktl, die in der Geschäftsleitung für Mitarbeiterentwicklung und Qualitäts-management verantwortlich ist.



Über das Alpenresort Schwarz



Zur Schwarz Company gehören das 5-Sterne Spa- und Gesundheitshotel Alpenresort Schwarz, das à la Carte Restaurant Greenvieh, das Biohotel Schweitzer und die Stöttlalm. Die gemeinsame Vision "Wir gestalten den Raum für herzliche Begegnung, Wohlbefinden und Weiterentwicklung" ist auf alle Interessensgruppen ausgerichtet. Für die Mitarbeiter werden laufende Maßnahmen im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung und Schulungen im Rahmen der hauseigenen Schwarz-Akademie angeboten. Die Ehrung als ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb oder der Staatspreis für Tourismus "Innovative Mitarbeiterführung und -entwicklung" unterstreichen den Fokus auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Aktuell werden 21 Lehrlinge ausgebildet.



Kontakt: Alpenresort Schwarz Christina Oberwasserlechner Obermieming 141 6414 Mieming Tel.: +43.5264.5212-338 E-Mail:t.oberwasserlechner@schwarz.at www.schwarz.at