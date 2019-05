Anlässlich des 50. Jubiläums des Swiss Packaging Awards wurden die besten Schweizer Verpackungen in diesem Jahr mit einem goldenen Ei ausgezeichnet. Auf der Preisverleihung jubelten neun Gewinner in sechs Kategorien und zwei Sonderwertungen über die einmalige Trophäe.Die Beteiligung am Swiss Packaging Award war mit 61 Anmeldungen in diesem Jahr so hoch wie noch nie und entsprechend stark war auch die Konkurrenz: 36 verschiedene Teilnehmer reichten ihre Verpackungslösungen in den Kategorien Nachhaltigkeit, Convenience, Design, Marketing, Technik und Konstruktion ein. Erstmals in diesem Jahr gab ...

