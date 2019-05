Was in diesen Tagen als virtuelles Demokratiespektakel stattfindet, nennt sich "Europawahl". Aber es ist dies eine größenwahnsinnige Bezeichnung. Denn Europa (geographisch definiert bis an den Ural) besteht aus 49 Ländern. Es ist also keine Europawahl, sondern eine Wahl innerhalb der Europäischen Union (EU), die ...

