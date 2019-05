Oldenburg (ots) -



Rund jeden dritten Deutschen plagt trockene Haut; besonders häufig sind ältere Menschen betroffen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Pycnogenol®, ein Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer, für straffe und elastische Haut sorgen kann.



Mit den Jahren lässt die Funktionsfähigkeit der natürlichen Hautbarriere nach und die Haut kann Feuchtigkeit nicht mehr so gut binden. Das macht sie empfindlicher für Einflüsse von außen, wie z.B. trockene Raumluft. Sie reagiert mit Rötungen und Juckreiz. Weil sich zudem die Elastizität verringert, kommt es zu Fältchen.



Doch man kann die Hautalterung von innen bremsen, wie eine Studie zeigt. Dabei nahmen 20 gesunde Frauen in den Wechseljahren zwölf Wochen lang täglich Pycnogenol® ein. Der Wirkstoff regt die Produktion von Hyaluronsäure an, einem natürlichen Faktor, der Feuchtigkeit in der Haut bindet und für ein straffes Bindegewebe sorgt. Zusätzlich erhöht Pycnogenol® die Bildung von Kollagen. Dieser Eiweißstoff ist am Aufbau von Haut und Bindegewebe beteiligt. Kollagen wird mit zunehmendem Alter nur noch in geringeren Mengen produziert, weshalb die Haut ihre Elastizität verliert.



Ergebnis: Hautfeuchtigkeit und -elastizität nahmen zu



In Rahmen der Studie wurde die Hautbeschaffenheit der Teilnehmerinnen vor, während und nach der Einnahme von Pycnogenol® mit verschiedenen Methoden ermittelt. Die Messung mit einem sogenannten Cutometer zeigte, dass die Hautelastizität nach sechs Wochen um 25 Prozent gestiegen war. Der Hautfeuchtigkeitsspiegel erhöhte sich selbst bei Frauen mit normaler Hautfeuchtigkeit während der Untersuchung um acht Prozent. Die Forscher wiesen nach, dass durch Pycnogenol® spezielle Enzyme aktiviert wurden, die die feuchtigkeitsbindende Hyaluronsäure bilden. Die sogenannte Genexpression für diese Enzyme stieg um 44 Prozent. Außerdem erhöhte der Wirkstoff die Produktion von Kollagen um 41 Prozent.



Damit liefert die Studie erstmals einen molekularen Beweis dafür, dass der Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer (Pinus pinaster maritima) die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut verbessert. Letzteres zeigte sich besonders bei denjenigen Frauen, die zu Beginn der Studie eine trockene Haut hatten. So kann Pycnogenol® den klinischen Symptomen der Hautalterung entgegenwirken und trägt nachweislich zu einer straffen und elastischen Haut bei. Bei allen Probandinnen erwies sich das Produkt als sehr gut verträglich.



