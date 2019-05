Das taiwanesische Machinenbauunternehmen Takumi, Taichun, präsentiert in Stuttgart auf der Moulding Expo (Halle 9/Stand B51) 5-Achs-Bearbeitungszentren der U-Baureihe für den Werkzeug- und Formenbau. Die Modelle U 400 und U 600 sind in Portalbauweise ausgeführt, die U 800 als Gantrykonstruktion. Die U 800 wird auf der A- und C-Achse durch Torque-Motoren angetrieben. Diese Direktantriebe sorgen für ein hohes Antriebs- und ein kräftiges Klemmmoment und arbeiten nahezu verschleißfrei. Die Standardausstattung der U-Reihe umfasst Glasmaßstäbe, Ölkühler für die Spindel sowie eine innere Kühlmittelzuführung durch die Spindel. Gesteuert werden die Zentren von einer Heidenhain-Steuerung, die Dialog-, Parallel- und freie Konturprogrammierung sowie ISO-NC-Programmierung. Die Bearbeitungszentren sind robust, besitzen eine gute Struktursteifigkeit und sind mechanisch sowie thermisch stabil. Die Ausführungen unterscheiden sich in der Größe der Rundtische und den maximalen Tischlasten.

