Die dpa-Tochter news aktuell (Schweiz) AG veranstaltete gestern in Zürich den ersten Pitch Lunch für die PR-Branche. Knapp 50 Gäste aus Unternehmen, Agenturen und der Startup-Welt waren ins LOFT FIVE gekommen, um einen Einblick in die Zukunft der Kommunikations- und Medienwelt zu erhalten. Ausgewählte Gründer-Teams des next media accelerators (nma) präsentierten beim Schau-Pitchen ihre Projekte - darunter ein Chatbot, eine App für Videointerviews und eine neue Plattform für usergenerierte Inhalte. Der nma ist der Startup-Inkubator der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und beschleunigt mediennahe Gründer aus ganz Europa mit einem sechsmonatigen Intensivprogramm.



"Der erste Pitch Lunch für PR-Schaffende ist gestern auf viel Begeisterung gestossen. Wir wollten jungen Gründern und PR-Profis eine innovative Plattform bieten und den gegenseitigen Austausch beider Welten vorantreiben. Mit unserem Format erhalten Unternehmen und Organisationen Einblicke in neue Trends, Produkte, Themen und agile Arbeitskulturen von Startups, Gründer wiederum wertvolle Kontakte für potenzielle Kooperationen", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG.



Diese drei Startups haben ihre Projekte auf dem Pitch Lunch präsentiert:



Sigmund Talks: Das deutsche Startup bietet einen Chatbot, mit dem Unternehmen schnell und einfach Content-Marketing-Kampagnen erstellen können. Weitere Informationen: https://www.sigmundtalks.io/de/



LAMA (Österreich): Mit der LAMA App können Unternehmen personalisierte Videointerviews in wenigen Minuten selber produzieren und das für einen Bruchteil der Kosten eines professionellen Videoteams. Weitere Informationen: https://lama-app.com/



Indieframe (Dänemark): Indieframe hat eine Plattform mit benutzergenerierten Inhalten entwickelt, auf der sich Medienhäuser und freie Journalisten finden. Weitere Informationen: https://www.indieframe.com/



Über news aktuell (Schweiz) AG:



news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.



