Mietrechtsexperte Julian Engel hält es für überzogen, alle Härtefälle bei Eigenbedarfskündigungen durch Sachverständige prüfen zu lassen. Mieter und Vermieter müssten nun mit längeren und teureren Verfahren rechnen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat gestern in zwei Fällen entschieden, bei denen Vermieter den Mietvertrag wegen Eigenbedarf gekündigt hatten. Wegen diverser Erkrankungen widersprachen die Mieter der Kündigung, weil ein Umzug in eine neue Wohnung unzumutbar sei. Der BGH hob die Urteile der Vorinstanzen auf. Er verlangte, bei jedem Einzelfall genau zu prüfen, ob ein Härtefall vorliegt, der eine Kündigung unzulässig macht.

Herr Engel, haben Sie die beiden Urteile des Bundesgerichtshofs zur Kündigung wegen Eigenbedarf überrascht?Dass der BGH die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben hat, war nicht überraschend. Das hatte sich bereits in der mündlichen Verhandlung abgezeichnet. Ungewöhnlich ist, dass der BGH von den Gerichten einfordert, ärztliche Atteste der Mieter durch Sachverständige überprüfen zu lassen. Zwar lässt sich aus dem Statement des BGH keine automatische Pflicht ablesen, immer Gutachter einzuschalten. In der Praxis läuft es aber darauf hinaus.

Was hat das Folgen für ähnliche Verfahren?Die Verfahren werden länger und teurer. Vermieter müssen länger auf eine Räumung warten, weil die Mieter während der Gerichtsprozesse in ihrer Wohnung bleiben dürfen. In dieser Zeit können die Vermieter nicht über ihr Eigentum verfügen. Sie müssen sich eventuell sogar ein Ausweichquartier suchen. Da die Mieter häufig sehr alt und krank sind, wird es öfter so sein, dass sie das Ende des Verfahrens nicht mehr erleben. Hinzukommt, dass Mieter künftig von Klagen abgehalten werden, weil sie fürchten, die Gutachterkosten ...

