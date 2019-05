Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG Unternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.05.2019 Kursziel: 1,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Newsflow der letzten Wochen zeigt erste operative Fortschritte im Rennstreckenprojektgeschäft und der Streaming-Plattform SPORTTOTAL vermeldete in den letzten zwei Wochen wie erwartet Erfolge im DIGITAL- und VENUES-Segment. Wir haben dies zum Anlass genommen und die jüngste Entwicklung mit dem Management in Köln diskutiert. Bereits Anfang Mai verkündete das Unternehmen eine langfristige Partnerschaft mit Samsung im Bereich Smart TVs. Zum Start der Saison 2019/2020 werden die Inhalte der Streaming-Plattform sporttotal.tv auch in die Samsung SPORTWORLD aller Samsung Smart TVs integriert. Samsung-Kunden können dann durch eine App neben kostenpflichtigen Streamingangeboten von Sky, DAZN und Eurosport auch auf die kostenfreien Inhalte von sporttotal.tv zugreifen. Samsung selbst bewirbt die SPORTWORLD seit dem Launch Anfang 2018 sehr aktiv. Konkrete Angaben zu Nutzerzahlen der SPORTWORLD gibt es derzeit jedoch noch keine. Dennoch sollte die Kooperation SPORTTOTAL bei der Vergrößerung der Reichweite ab H2 helfen. Neben dieser Partnerschaft hat SPORTTOTAL Ende vergangener Woche auch Neuigkeiten zur Finanzierungsstruktur der geplanten EU-Expansion bekanntgegeben. Ursprünglich wurde die Auszahlung einer ersten Tranche des Investmentfonds (Reserved Alternative Investment Funds) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich bereits für Februar angekündigt. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Rahmen der Fondsauflage rechnet SPORTTOTAL nun mit einer Auszahlung in Q3, die dann jedoch mit ca. 20 Mio. Euro deutlich über der zu Jahresbeginn genannten Tranchenhöhe liegen soll. In unserem Bewertungsmodell berücksichtigen wir die FK-Mittelzuflüsse sowie den dadurch entstehenden erhöhten Zinsaufwand erst ab dem Zeitpunkt der finalen Finanzierungszusage. Auch im VENUES-Segment erzielte SPORTTOTAL gestern durch den Abschluss eines verbindlichen Vertrags für die technische Ausrüstung eines Rennstreckenprojekts in Rio de Janeiro einen ersten Erfolg im laufenden Jahr (Auftragsvolumen: unterer zweistelliger Millionen-Euro-Bereich, MONe: 12 Mio. Euro). Da der Vorvertrag dazu bereits im August 2018 unterzeichnet wurde, ist dieses Projekt sowohl in der Guidance als auch unseren Schätzungen für 2019 bereits enthalten. Wir gehen davon aus, dass mit ca. 80% des Auftragsvolumens der Großteil noch in 2019 umsatz- und ertragswirksam wird (MONe: Umsatz 9,6 Mio. Euro; EBIT 2,4 Mio. Euro bei rund 25% EBIT-Marge im Projektgeschäft). Zur Erfüllung der Jahresziele sind jedoch weitere Projektzuschläge im VENUES-Bereich notwendig. Wir rechnen mit positiven Meldungen zu neuen Projekten bereits in den nächsten Wochen. Fazit: Durch den jüngsten Newsflow hat SPORTTOTAL erste Erfolgsmeldungen zur Erreichung der Jahresziele geliefert. Insbesondere die Gewinnung weiterer Rennstreckenprojekte könnte der Aktie frische Impulse geben. Mit unveränderten Prognosen bestätigen wir das Kursziel von 1,80 Euro und unsere Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18143.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

