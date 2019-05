Bern / Zürich (ots) - Dank risikobasierten Kontrollen kann

unnötige administrative Belastung bei korrekt arbeitenden Unternehmen

vermieden werden. Das zeigt der Bericht des Staatssekretariats für

Wirtschaft seco zu den Flankierenden Massnahmen. Mit der Fokussierung

auf Verdachtsfälle kann mit weniger Kontrollen dieselbe Wirkung

erzielt werden. Der SBV fordert eine weitere Senkung unnötiger

Belastung. Das kann mit dem konsequenten Einsatz moderner Instrumente

wie dem Informationssystem Allianz Bau (ISAB) erreicht werden.



Dank risikobasierten Kontrollen braucht es weniger Kontrollen bei

korrekt arbeitenden Unternehmen für dieselbe Wirkung. Das zeigt der

am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Staatssekretariats für

Wirtschaft (Seco) zu den Flankierenden Massnahmen (FlaM-Bericht). Mit

weniger Kontrollen konnte der Anteil kontrollierter Firmen, bei denen

sich der Verdacht auf Verstösse gegen die Lohn- und

Arbeitsvorschriften während der Kontrolle erhärtet hat, konstant

gehalten werden.



Der Schweizerische Baumeisterverband fordert weitere

Verbesserungen und die konsequente Fokussierung auf Verdachtsfälle.

Eine zentrale Bedeutung nimmt hier das Informationssystem Allianz Bau

(ISAB) ein. Dieses ermöglicht dank digitaler Unterstützung noch mehr

Transparenz darüber, welche Unternehmen aus der Schweiz und dem

Ausland, insbesondere auch Entsandte, die Gesamtarbeitsverträge

lückenlos einhalten und bei welchen Marktteilnehmern ein genaueres

Hinschauen erforderlich ist.



Der Schweizerische Baumeisterverband sieht sich durch den

FlaM-Bericht bestätigt, dass sich die Baubranche mit der Lancierung

des Informationssystems Allianz Bau (ISAB) auf dem richtigen Weg

befindet. Mit ISAB haben diesen Frühling 13 Branchenverbände der

Bauwirtschaft zusammen mit den Arbeitnehmerorganisationen einen

weiteren Meilenstein im Vollzug des LMV und der weiteren

Gesamtarbeitsverträge der einzelnen Baubranchen gesetzt, der

wirkungsvoll und effizient ist. Die einzigartige Transparenz, welche

diese digitale Branchenlösung schafft, verbessert und modernisiert

den Vollzug von allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen

in der ganzen Baubranche.



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Bernhard Salzmann, Vizedirektor SBV

Tel.: +41/78/762'45'31

E-Mail: bsalzmann@baumeister.ch



Matthias Engel, Mediensprecher SBV

Tel.: +41/78/720'90'50

E-Mail: mengel@baumeister.ch