FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 10. April 2019 beschlossen, künftig die negativen Nebenwirkungen des negativen Leitzinses für die Banken zu überprüfen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll weiter hervorgeht, waren die Mitglieder des Rats noch uneins über die Ausgestaltung der dritten Serie langfristiger, gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3). Den Rückgang marktbasierter Inflationserwartungen sahen sie relativ gelassen. Zugleich sahen sie jedoch eine geringere Wahrscheinlichkeit als zuvor, dass sich das Wachstum entsprechend dem EZB-Basisszenario erholen wird.

"Die Ratsmitglieder unterstützten den Vorschlag von (Chefvolkswirt) Praet, dass der Rat nicht nur das Pricing der neuen TLTRO3 beraten, sondern in seiner regulären Einschätzung auch prüfen soll, ob die positiven Auswirkungen negativer Zinsen für die Volkswirtschaft die Dämpfung möglicher negativer Nebenwirkungen für den Bankenkanal der Übertragung geldpolitischer Signale notwendig machen."

Praet selbst hatte kürzlich bestätigt, dass die EZB die Einführung eines Systems gestaffelter Einlagenzinsen prüft. Allerdings waren dazu aus der EZB selbst skeptische Stimmen gekommen.

Zu den TLTRO3 heißt es in dem Dokument: "Es gab sowohl Stimmen, die eine Bepreisung der TLTRO3 in einer Art befürworteten, dass diese Geschäfte hauptsächlich als eine Art Versicherung in unsicheren Zeiten dienen würden, als auch Stimmen, die die TLTRO3 als potenzielle Instrumente einer geldpolitischen Lockerung sahen." Auf jeden Fall sollten bei der Zinsausgestaltung die Konjunkturdaten und die Fähigkeit der Banken zur Übertragung geldpolitischer Signale berücksichtigt werden.

Es wurde allerdings darauf hingewiesen, dass die Banken in der jüngsten Quartalsumfrage zur Kreditvergabe angegeben hätten, dass der Negativzins das Volumen der ausgereichten Kredite bis zuletzt erhöht habe.

Den Rückgang marktbasierter Inflationserwartungen sahen die Ratsmitglieder relativ gelassen. Zwar sei der gleichzeitige Rückgang von tatsächlicher und erwarteter Inflation etwas beunruhigend, doch seien die niedrigeren Erwartungen für die Erwartungen in fünf Jahren wohl überwiegend von der Wachstumsschwäche ausgelöst worden, heißt es in dem Dokument.

Zur Konjunktur heißt es darin: "Die Zuversicht, dass das Basisszenario eintritt, hat etwas abgenommen und die Spanne möglicher anderer Szenarien hat etwas zugenommen. Bis zur nächsten Ratssitzung im Juni, wenn neue Stabsprojektionen veröffentlicht werden, müssen mehr Informationen gesammelt werden." Laut Protokoll könnten die Wachstumsprognosen weiter gesenkt werden. Darin heißt es, teilweise sei die Wachstumsschwäche schon in den März-Projektionen berücksichtigt, teilweise seien die Ergebnisse noch schwächer als erwartet ausgefallen.

Der Rat hatte seine Politik am 10. April wie erwartet unverändert gelassen. Weder die Zinsen noch die Forward Guidance zu Zinsen und zur Entwicklung des Wertpapierportfolios waren geändert worden. Demnach wollte die EZB die Zinsen bis Ende dieses Jahres auf dem aktuellen Niveau lassen. Der Hauptrefinanzierungssatz, der Spitzenrefinanzierungssatz und der Einlagensatz blieben bei 0,00 Prozent, 0,25 Prozent und minus 0,40 Prozent. Die Erträge aus fällig gewordenen Anleihen wollte die EZB weiterhin voll wieder anlegen, und zwar über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung hinaus.

