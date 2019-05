Die allgemeine Stimmung hat sich gegenüber der europäischen Währung nicht geändert und so bleibt der EUR/USD in der Nähe des neuen Tief von 1,1130 unter Druck. EUR/USD Angebote mit Daten, EZB Das Paar verbucht am Donnerstag erneut Verluste, nach dem die deutsche IFO-Umfrage enttäuschende Ergebnisse lieferte und auch die Produktion PMI Daten konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...